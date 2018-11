'Solide kwartaal en gezonde outlook B&S'

ING wijst erop dat alle divisie bijdroegen aan de groei van B&S. Wel wijzen de kenners op een lichte groeivertraging in Azië. Het bedrijf heeft evenwel aangegeven dat deze ontwikkeling tijdelijk van aard is. Verder wist B&S als beloofd te profiteren van synergievoordelen na de overname van FragranceNet.com.

ING handhaaft zijn koopadvies op B&S. Daarbij wijzen de kenners op de prestaties in het derde kwartaal, het vertrouwen dat B&S zelf uitsprak over het lopende kwartaal, het enthousiasme bij het bedrijf over de overname van FragnanceNet.com en het belang in JTG dat werd uitgebreid.

ING hanteert een koersdoel van 20,50 euro. Het aandeel B&S noteerde maandag omstreeks 09.35 uur 4,3 procent hoger op 15,95 euro.