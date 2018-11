Column: nog lang niet in berenmarkt

In de onderstaande grafiek heb ik de S&P 500 index afgebeeld met een stop loss van 20% die meebeweegt met de koers: een z.g.n. trailing stop loss. Goed is te zien dat we ons, sinds de index top van oktober, nog lang niet in berenmarkt gebied bevinden (grijze lijn).

Is dit voor beleggers met Amerikaanse aandelen in de portefeuille dan een mooi moment om winst te nemen? De Amerikaanse aandelenmarkt is sinds 2009 bezig met een ongekende koersrally. Dus ik kan me voorstellen dat het begint te kriebelen.

Timing

De precieze timing van de top in een sterk stijgende markt is echter een hachelijke zaak. We hebben recent met de bitcoin weer mooi technische analyse studiemateriaal gekregen over hoe moeilijk het is om de draai van een op hol geslagen beleggerspeloton te voorspellen.

Toen de bitcoin chart, net onder de $20.000, eindelijk zijn top had bereikt lagen de contraire cryptowatchers al uitgeteld in de touwen. Toch kunnen we van de ’rise and fall’ van de bitcoin wel iets opsteken. Namelijk dat een 20% daling geen verkeerd moment is om uit de markt te stappen.

De bitcoin speculanten die op $16.000 hebben verkocht zullen tevreden terugkijken op hun avontuur. Mits zij onder het $16.000 niveau zijn ingestapt uiteraard. Maar ook voor aandelenbeleggers is een daling van 20% onder de laatste top vaak een goed moment om het spaargeld veilig te stellen.

Nu hoor ik u vragen, ja maar waarom verkoop je dan niet eerder, bijvoorbeeld 10% onder de top? Punt is dat je met een trailing stop loss van 10% niet de hele rit naar boven kunt uitzitten. Je wordt dan te vroeg uitgestopt.

AEX-index

Kijken we naar de AEX-index dan zou de ’20% regel’ u een hoop ellende hebben bespaard. Bijvoorbeeld na de top van het jaar 2000 (van 700 naar 200) en 2007 (van 560 naar 200). Deze regel is echter gemakkelijker opgeschreven dan uitgevoerd!

Niets is moeilijker dan na een daling van 20% alsnog te verkopen. De emotie ’spijt’ zit u dan verschrikkelijk dwars: ’waarom heb ik niet op de top verkocht?’

De gelouterde buy-and-hold belegger zal erop wijzen dat de AEX-index telkens na het dal weer is opgeveerd. En dat verkopen alleen maar kosten en gedoe met zich meebrengt. Daar is best iets voor te zeggen, maar ondertussen staat na 18(!) jaar de AEX nog steeds onder de 700.

Niemand zal u vertellen dat beleggen makkelijk is als de koersen gaan dalen. Het doet pijn en bemoeilijkt het heldere denken. Daarom is het beter om van tevoren na te denken wanneer voor u het moment is aangebroken om te verkopen.

Het voorkomt berenveel spijt achteraf.

Rombout Kerstens is directeur van Keyword Info Systems