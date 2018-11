Nissan wil af van voorzitter Carlos Ghosn

Tokio - Het Japanse autoconcern Nissan wil af van zijn voorzitter Carlos Ghosn omdat uit onderzoek is gebleken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan fraude. Dat heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt. Nissan bevestigt berichtgeving dat de autoriteiten in Japan een arrestatiebevel voor Ghosn hebben uitgevaardigd. Ghosn is tevens topman van het Franse autoconcern Renault en geeft leiding aan het Frans-Japanse samenwerkingsverband Renault-Nissan-Mitsubishi dat onder zijn bewind werd opgebouwd.