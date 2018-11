’Lonen gaan in 2019 amper omhoog’

Dat blijkt uit onderzoek door het Amerikaanse beloningsadviseur Korn Ferry onder 500 grote werkgevers, die opgeteld 320.000 werknemers hebben in Nederland, waar het Financieele Dagblad over bericht. In 2018 gingen werknemers er nog 1,1% op vooruit.

Jobhoppers

Volgens het Amerikaanse bureau lossen werknemers het tekort aan bepaalde hoogopgeleide krachten op met individuele schaarstetoeslagen, waarvan vooral jobhoppers kunnen profiteren. Werknemers betalen 5 tot 10% extra om nieuwkomers binnen te halen. Loonsverhoging voor de mensen die er al zitten, zit er doorgaans niet in.

In de sectoren bouw, industrie en transport zijn de salarisstijgingen het grootst: meer dan 3%. Bij banken, verzekeraars en financiële dienstverleners gaan werknemers er relatief het minst op vooruit. Eerder concludeerde NN Investment Partners ook al dat er weinig loonsverhoging in zou zitten in 2019.