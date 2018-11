Bitcoin duikt even onder $5000

Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM (ANP/RTR) - De bitcoin blijft terrein verliezen en dook in de late middaghandel even onder de grens van 5000 dollar, maar veerde daarna weer wat op . De virtuele munt was een week geleden ruim 6400 dollar waard en begon de dag maandag op 5600 dollar. In 24 uur tijd verloor de munt zo'n 7,5 procent.