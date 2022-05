Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: doet Jitse Groen Grubhub in de verkoop of toch niet?

Door Pascal Kuipers

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het huis van de buren is maar eenmaal te koop. Dat was het argument waarmee Jitse Groen in het voorjaar van 2020 de overname van de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub doordrukte. De jonge CEO van Just Eat Takeaway (JET) waagde de sprong over de Atlantische oceaan en geen commissaris die hem ervan kon weerhouden.