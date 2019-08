’Ik blijf commissaris van Friesland tot mijn eerste Elfstedentocht’

De Friese commissaris van de koning Arno Brok op het Statenjacht Friso .

De Friese commissaris van de koning, Arno Brok, voelt zich in zijn provincie als een vis in het water. En is, hoewel geboren in Leerdam, eigenlijk ook een Fries. Hij volgde er zijn studie bestuurskunde, was raadslid in Leeuwarden en burgemeester in watersportstad Sneek. „Ik praat een beetje bekakt Fries”, erkent hij ruiterlijk op het immer prachtig glimmende, fiere Statenjacht Friso.