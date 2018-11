Renault-topman gearresteerd in Japan

Carlos Ghosn, topman en voorzitter van Renault-Nissan-Mitsubishi. Ⓒ EPA

Amsterdam (DFT) - Topman Carlos Ghosn van de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi is maandag gearresteerd in Japan wegens malversaties. Het schandaal deed de beurskoers van Renault in Parijs met 9% duikelen.