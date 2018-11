’Kabinet biedt aan: pensioenkorting van tafel’

Dat zeggen drie bronnen rond de pensioenonderhandelingen. Vorige week hebben kabinet, vakbonden en werkgevers van donderdag op vrijdag de hele nacht onderhandeld over pensioen en AOW. Dat leverde nog geen pensioenakkoord op.

In die nacht hebben Rutte en Koolmees aangeboden om via nieuwe wetgeving te voorkomen dat grote pensioenfondsen in 2020 en 2021 de pensioenen moeten korten. Daarmee komen ze de vakbonden, die herstel van de pensioenen willen, vergaand tegemoet.

Verplichte korting

De financiële situatie bij de grote pensioendfondsen ABP (overheidssector), PFZW (zorg), PME en PMT (beiden metaalsector) is zo slecht dat ze al enkele jaren bezig zijn te herstellen. Als dat herstel niet snel genoeg gaat, zijn ze verplicht om de pensioenen van hun deelnemers te verlagen.

Metaalfondsen PME en PMT moeten dat eind 2019 al op orde hebben, ABP en PFZW een jaar later. Alle grote pensioenfondsen kregen afgelopen maand een gevoelige klap omdat hun beleggingen het slecht deden op de beurs. Voor PME en PMT dreigen kortingen in 2020 en voor ABP en PFZW in 2021.

Vakbonden bijeen

De vakbonden willen per se voorkomen dat pensioenfondsen moeten korten. Verder willen ze met een akkoord bereiken dat de pensioenen weer kunnen meestijgen met de prijzen, de zogeheten indexatie.

Het FNV-bestuur is maandag en dinsdag bijeen. De bestuursleden praten over het finale bod dat het kabinet vorige week heeft gedaan. Bij de vakbonden is grote ontevredenheid over de toezeggingen van het kabinet voor een langzamere stijging van de AOW-leeftijd. De voorgestelde vertraging zou te mager zijn.

Ontevreden

Als de bonden niet instemmen met de voorstellen van het kabinet rond AOW en andere pensioenonderwerpen, dan vervalt ook het aanbod om de pensioenkortingen te voorkomen. Duidelijk is dat zowel de vakbonden als de linkse oppositie momenteel ontevreden is met wat er ligt.

Volgens bronnen rond de onderhandelingen is de kans groot dat het pensioenoverleg deze week klapt. „De vraag is wie dan de schuld gaat krijgen”, aldus een betrokkene. „Het Zwarte Pieten lijkt al begonnen.”