Mooie wijnbenoemingen

De academie verzorgt de opleiding tot vinoloog en liquorist, de sommeliersoorkonde en begeleidt de magister vini. Van Lammeren is al bestuurslid van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren.

Henrico van Lammeren

Hij houdt zich in die hoedanigheid, geloof het of niet, bezig met alcoholmatiging. Om bij het druivennat te blijven, de bekende wijnschrijver Hubrecht Duijker heeft dit jaar voor de 37e keer de Wijnkoper van het Jaar gekozen.

Het is Xavier Kat, eigenaar-directeur van Wijnkoperij Ockhuysen in Haarlem. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Louis Kat die de eer ooit als eerste te beurt viel. „Ockhuysen staat synoniem voor kwaliteit en prima communicatie”, luidde het oordeel van Duijker.