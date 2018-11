Dow tuimelt weer onder 25.000 punten

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond rond 18. 00 uur (Nederlandse tijd) 1,7 procent lager op 24. 998 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 1,5 procent tot 2693 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde 2,5 procent in tot 7065 punten.

De Asia-Pacific Economic Cooperation-top eindigde in mineur omdat de aanwezige leiders het niet eens werden over een slotverklaring. De aanwezige Pence benadrukte dat de VS hun beleid pas zullen aanpassen op het moment dat China dat ook doet. Alle ogen zijn nu gericht op de ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top aan het einde van de maand.

Het Chinese JD.com, dat een notering heeft in New York, verloor 3,1 procent. De webwinkel kwam met tegenvallende resultaten.

Techreus Apple gleed 3,7% weg na nieuwe berichten over mogelijk tegenvallende vraag naar de nieuwe iPhones.

Facebook zette de neergang onverminderd voort. De koers van de social mediagigant dook nog eens 3,1% omlaag naar $134,19 vanwege de toegenomen vrees bij beleggers voor terughoudendheid bij adverteerders na nieuwe onthullingen over de vermeende handelswijze van het bedrijf om via een pr-bureau tegenstanders in een kwaad daglicht te zetten.