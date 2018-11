Sealbagautomaten Rabobank ’s nachts dicht

In het Zuid-Hollandse Nieuwkoop slaagden criminelen er maandag in om een sealbagautomaat van Rabobank tot ontploffing te brengen. Met hoeveel buit ze ervandoor gingen is niet bekend. De politie heeft inmiddels twee verdachten aangehouden.

Dat gebeurde met behulp van een helikopter. Ze zaten in een busje. Daarin lagen vermoedelijk nog explosieven. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft zich er over ontfermd en maakte ze onschadelijk. Enkele appartementen en een winkelcentrum werden enige tijd ontruimd.