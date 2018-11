Apple trapt nieuwe week zuur af

De koers van Apple gleed bij de start van de handel 1,8% weg op $190 waarmee de terugtrekkende beweging in voorgaande weken een vervolg kreeg.

De hernieuwde verkoopdruk werd aangewakkerd na het bericht in zakenkrant The Wall Street Journal dat Apple zijn productiedoelen voor zijn iPhones naar beneden zou hebben bijgesteld.

Begin deze maand werd Apple al afgestraft nadat de smartphonefabrikant met een teleurstellende prognose voor het lopende kwartaal naar buiten kwam.

Voor beleggers is het in de voorbije weken een hard gelag nadat Apple begin augustus voor het eerst in de geschiedenis meer dan $1000 miljard waard werd en het aandeel begin oktober nog piekte nipt boven de $232.