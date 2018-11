Esperite: jaarverslag 2017 vóór 24 november

Eind augustus gaf de onderneming aan aanzienlijke voortgang te boeken met het afronden van het jaarboek. De ,,technische problemen'' die voor de vertraging zorgden zijn opgelost. Het rapport wordt nu aan een laatste controle onderworpen, zegt Esperite.

Esperite heeft vaker problemen met deadlines voor zijn rapportages. Vorig jaar werden ook de publicatie van de jaarcijfers over 2016 en cijfers over de eerste maanden van 2017 uitgesteld. Dat was volgens Esperite het gevolg van problemen bij dochterbedrijf Genoma in Zwitserland. Het aandeel kreeg toen flinke klappen, onder meer vanwege zorgen over of Esperite nog voldoende geld in kas had.