‘Britse pond in startblokken om in 2019 te schitteren’

De Amerikaanse bank gaat er van uit dat het Britse pond het komende jaar tegenover de euro bijna 5% zalgaan aantrekken tot €1,176. De experts wijzen er op dat bij dit scenario het Britse parlement het licht op groen zal zetten voor de brexit-deal.

Verder is er veel vertrouwen bij Goldman Sachs dat in 2019 het economische klimaat in het Verenigd Koninkrijk zal verbeteren doordat investeerders de terughoudendheid zullen laten varen nadat de Britse transitie in maart geordend is voltooid.

Verder houden de experts er rekening mee dat de dollar die dit jaar fors aan kracht heeft gewonnen in het nieuwe jaar zal gaan verzwakken.