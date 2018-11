Bijna een op de vijf volwassenen volgt onderwijs

Dat blijkt uit onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2017 volgde 19,1% van de Nederlanders tussen 25 en 65 een vorm van onderwijs. Dat kan workshop van een paar uur zijn, een cursus van een paar weken maar ook een meerjarige beroeps- of universitaire opleiding.

Het aandeel lerende volwassenen groeit gestaag. In 2003 volgde nog ongeveer 16% van de volwassenen een vorm van onderwijs. „De arbeidsmarkt verandert, taken veranderen door technologische vernieuwingen en dat vereist steeds vaker dat werknemers worden bijgeschoold”, verklaart Tanja Traag, onderwijssocioloog bij het CBS. „Er komen nieuwe computersystemen, of een bedrijf gaat agile werken. Daarvoor worden dan cursussen aangeboden aan het personeel.”

Ambitie

Nederland doet het in vergelijking met andere EU-landen behoorlijk goed als het gaat om een leven lang leren. Alleen in Zweden, Finland en Denemarken volgen nog meer volwassenen onderwijs. We zitten al lange tijd boven de Europese doelstelling voor 2020 om 15% van de volwassenen scholing te laten volgen.

Nederland heeft zichzelf de ambitie gesteld dat in 2020 ten minste 20% van de 25- tot 65-jarigen een vorm van opleiding volgt.

Vooral hoogopgeleiden, eind-twintigers en mensen die werken in de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg of het onderwijs volgen voor hun werk of als vrijetijdsbesteding een cursus of opleiding, blijkt uit eerder CBS-onderzoek.

Van de volwassenen die vorig jaar in de schoolbanken zaten, volgde 23% een cursus of opleiding die korter dan een week duurde. Een ongeveer even grote groep volgde een opleiding van 3 jaar of langer. Daaronder vallen ook 25-plussers die nog een formele opleiding volgen, zoals geneeskunde. Ongeveer 6% van alle 25- tot 65-jarigen die scholing volgt, is zo’n langstudeerder.