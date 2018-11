Ⓒ REUTERS

Welke lessen kunnen beleggers trekken uit de neergang van General Electric; een 130-jarige icoon, die nog geen 15 jaar geleden aan de absolute top stond met een beurswaarde van $385 miljard? Opgericht door Thomas Edison in 1889, was General Electric met name de laatste 50 jaar gezichtsbepalend voor het Amerikaanse bedrijfsleven.