Aantal geiten blijft hard groeien

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend heeft gepupliceerd. Verreweg de grootste groei komt voor rekening van het aantal melkgeiten. Die veestapel nam in een jaar tijd met 15% toe tot 414.000.

Veel boeren zijn overgestapt op het houden van geiten. Voor de geitenhouderij gelden simpelweg minder regels en het ombouwen van een veehouderij voor koeien en een varkenshouderij naar een geitenboerderij is relatief simpel. „Op cijfers is het nog niet te staven, maar het ligt wel voor de hand dat varkensboeren of melkveehouders zijn overgestapt op de geitenhouderij”, zegt landbouweconoom Cor Pierik van het CBS.

Nieuwe Bio-industrie

Zeker over de laatste twintig jaar heeft de geitenhouderij aan populariteit gewonnen. In de periode 2000 tot en met 2018 is het aantal geiten ruim verdrievoudigd. De geitenstapel daalde alleen van 2009 op 2010 met 6% als gevolg van de ruimingen in verband met Q-koorts.

De kritiek op de geitenhouderij zwelt aan. Dierenactivisten noemen deze vorm van veeteelt zelfs de nieuwe bio-industrie. Zij baseren zich op de intensiviteit waarop geiten worden gehouden. In 2000 liepen er nog 87 geiten per hectare grond, maar inmiddels is dat meer dan verdubbeld tot 181 geiten per hectare.

Longontsteking

Dat het aantal geiten nog zo groeit is opvallend. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) presenteerde vorig jaar september een onderzoek waarin er een verband werd aangetoond van de toename van longontsteking in de buurt van geitenhouderijen. Daarop heeft de GGD lokale overheden geadviseerd geen woningbouw binnen een straal van twee kilometer binnen geitenhouderijen te accepteren.

De meeste melkgeiten worden in Noord-Brabant en Gelderland gehouden. Van de 388 gespecialiseerde geitenbedrijven met melkgeiten zijn er 94 in Noord-Brabant gevestigd en 83 in Gelderland. Deze twee provincies huisvesten 55% van het aantal melkgeiten in Nederland.

Verbod

Door de toename van het aantal gezondheidsklachten stelde provincie Noord-Brabant in juli vorig jaar een geitenstop in. Gelderland volgde een maand later. De provincie Limburg heeft plannen om de uitbreiding van geitenhouderijen op slot te zetten en daar wordt uitbreiding voorlopig niet toegestaan. „Dat er nu toch nog een groei is, komt omdat veel uitbreidings vergunningen al zijn afgegeven voor het instellen van de geitenstop”, legt Pierik uit. „Verstrekte vergunningen blijven geldig.”