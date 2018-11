Cubaboete van $1,3 miljard voor Société Générale

Société Générale schond in 2000 Amerikaanse handelssancties met een transactie aan Cuba. De boete viel hoog uit omdat de bank nog meer sancties schond, onder meer aan Iran. De boete van $1,3 miljard wordt verdeeld onder de Amerikaanse justitie, de Federal Reserve, de aanklager uit New York en de staat New York.

Eerder dit jaar had Société Générale al een forse voorziening getroffen in afwachting van de definitieve schikking. Daarom wordt de bank naar eigen zeggen dit jaar niet in de cijfers getroffen door de boete.

In 2012 sloot ook ING in de VS een schikking over het schenden van het handelsembargo met Cuba. De boete voor de Nederlandse bank kwam toen uit op $619 miljoen.