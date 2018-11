Onterechte vooroordelen over alternatieve financiering

Beer Zandt is Head of Business Development bij Spotcap. Deze alternatieve financier is in 2014 opgericht in Berlijn, inmiddels actief in 5 landen en richt zich op het verstrekken van werkkapitaal. Zandt begrijpt wel dat de route van alternatieve financiering nog onbekend is. “Financieren is niet het favoriete onderwerp van de ondernemer; die wil bezig zijn met zijn bedrijf. Financiering is dus in de praktijk een bijzaak en het is dan ook niet zo gek dat een ondernemer niet precies weet welke vormen er zijn, wat daarvan de voors en tegens zijn en welke lening het beste bij hem of haar past.”

Vooroordelen alternatieve financiering

De markt van de alternatieve financiering wint steeds meer aan bekendheid en naam. Mede doordat ook financieel adviseurs zich bezighouden met de laatste trends en ontwikkelingen en goed op de hoogte zijn van de verschillende financieringsvormen. Credion is zo’n adviesorganisatie die gericht is op de begeleiding van MKB-ondernemers bij het verkrijgen van de meest optimale financiering. Carlo van der Weg is de medeoprichter en algemeen directeur van Credion. “We merken wel dat er vooroordelen zijn als het gaat om alternatieve financiering”, vertelt Van der Weg. “Ondernemers vragen zich af of het wel iets voor ze is en of het niet lastig of duur is. Dat komt met name door de onbekendheid van alternatieve financiering. Een bank lijkt vaak voor de hand liggend, maar dat is in veel gevallen niet waar. Wij zitten dicht bij de ondernemer en kijken altijd naar de behoeftes die er zijn. Er moet een match zijn tussen kredietbehoefte en het product dat je er vervolgens aan koppelt. Er kunnen best bezwaren zijn en als ze een partij niet kennen, biedt dat geen geruststelling. Wij spelen daar een belangrijke rol in, hebben het hele financieringslandschap in kaart en weten goed wat er bij wie past. We kunnen producten helder uitleggen aan ondernemers. Een alternatieve financier zoals Spotcap is een goede uitkomst voor wie bijvoorbeeld extra werkkapitaal nodig heeft.”

Beer Zandt, Head of Business Development bij Spotcap

Juiste oplossing op het goede moment

“Non-bancaire financiers hebben doorgaans een wat hoger rentetarief”, legt Zandt uit. “Maar je moet naar veel meer kijken dan alleen rente. Ook afsluitkosten, bereidstellingsprovisies, boetes bij vervroegd aflossen en zekerheden zijn belangrijk. Bij Spotcap financieren we zonder aanvullende zekerheden, wat veel flexibiliteit biedt voor ondernemers. De rentetarieven zijn vaak iets waar de ondernemer naar kijkt en het is dan goed als een financieel adviseur ze op andere belangrijke punten kan wijzen. Zij treden dan op als trusted advisor voor de ondernemer.”

Van der Weg beaamt dit en vult aan: “We kijken altijd met de ondernemer naar waar ze staan, waar ze de financiering voor willen gebruiken en of ze wel of geen zekerheden kunnen afgeven. Daarbij maken we samen de keuze voor een bepaald product en doen we dus ook aan kennisoverdracht. Dat een alternatieve financiering duur zou zijn, is zeker een vooroordeel. Op het moment dat er geld verstrekt wordt zonder zekerheden is dit niet het geval. De risicopremie zit dan namelijk in de prijs. Ondernemers kunnen ook op deze manier aanvullende financiering aanvragen naast een bankfinanciering. Zo is er ruimte om te groeien en dat levert ook weer geld op. Wij vinden het echt belangrijk dat we de juiste oplossing bieden op het goede moment voor het juiste bedrijf.”

Persoonlijk contact

Bij Spotcap zijn ze zich ervan bewust dat een ondernemer de weg kwijt kan raken in het huidige financieringslandschap, omdat de mogelijkheden tegenwoordig legio zijn. Zandt: “Als je gaat googelen kan ik me voorstellen dat je denkt: ‘Ik weet het niet meer.’ Aan de voorkant lijken de mogelijkheden misschien overeenkomstig, maar er is wel degelijk verschil. Wij raden ondernemers daarom ook aan om naar een adviseur te gaan. 75% van onze klanten is op die manier bij ons terecht gekomen. Zo zijn zij én wij er van verzekerd dat een financiering via Spotcap de juiste keuze is.”

Dat je via een adviseur bij Spotcap terecht komt, wil niet zeggen dat er bij de kredietverstrekker geen aandacht is voor de ondernemer en persoonlijk contact. Zandt gaat verder: “Door de inzet van geavanceerde technologie kunnen wij in een veel korter tijdsbestek - dan bij bijvoorbeeld een reguliere verstrekker - een kredietanalyse uitvoeren, hier winnen we veel tijd. Daardoor kunnen we een betere service bieden en meedenken met de ondernemer. Iedere adviseur of klant krijgt bij ons een eigen customer service manager toegewezen en we spreken dus iedereen persoonlijk. Relatiebeheer staat bij ons heel hoog in het vaandel!”

