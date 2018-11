Malaise bij tech op somber Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York gingen maandag stevig omlaag. Zorgen over Apple waaierden uit over andere bedrijven in de technologiesector. Beleggers verwerkten ook teleurstellende cijfers over de woningmarkt. Verder blijven de handelsspanningen tussen de VS en China de gemoederen bezighouden, zeker na de harde woorden van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence in de richting van China dit weekend.