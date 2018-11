Britse pond beweegt heen en weer op brexit-golven

Het Britse pond maakte maandagmiddag weer een terugtrekkende beweging nadat de munt aanvankelijk juist terrein had gewonnen, nadat de Europese Brexit-onderhandelaar Michel Barnier had voorgesteld meer tijd uit te trekken voor een overgangsregeling na maart 2019, wanneer het Verenigd Koninkrijk daadwerkelijk is uitgetreden

De Britse premier Theresa May beknotte die periode in de loop van de middag echter weer enigszins, toen zij stelde dat de Brexit moet plaatsvinden voor de eerstvolgende verkiezingen. Die zijn waarschijnlijk al in het voorjaar van 2022.

De Britse regering wil een eventuele overgangsperiode voor handelsovereenkomsten zo kort mogelijk houden, omdat het Verenigd Koninkrijk nog wel moet betalen en moet voldoen aan alle Europese regelgeving.

Ondanks de onrust rond het Britse vertrek zal het pond volgend jaar tegenover de euro scherp gaat aantrekken, voorspellen valuta-experts bij Goldman Sachs desalniettemin. De bank gaat er van uit dat het pond het komende jaar tegenover de euro bijna 5% zal gaan aantrekken tot €1,176. De experts wijzen er op dat bij dit scenario het Britse parlement het licht wél op groen zal moeten zetten voor een deal.