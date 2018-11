Goud zet opgaande lijn behoedzaam voort

De goudprijs wist voor de vierde dag op rij terrein te winnen naar de stand van $1224 per troy ounce. Eerder werd in augustus nog een jaardieptepunt van rond de $1170 aangetikt.

De goudprijs heeft na de zwakke gang van zaken in de voorbije maanden voorzichtig weer de weg omhoog ingeslagen enigszins gesteund door de status van veilige haven.

In de hoogtijdagen in de nasleep van de schuldencrisis werd voor het edelmetaal werd in 2011 nog $1900 neergelegd.