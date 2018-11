Endoscopische camera populair bij Sint

„Romans staan duidelijk lager dit jaar”, zegt Kuiper, na een blik op de verlanglijstjes van cadeaus die via de lootjessite worden gevraagd. „Misschien omdat mensen steeds meer boeken digitaal op een e-reader lezen.”

Onder mannen zijn volgens Kuiper „gadgetachtige” cadeaus populair. Zo is een duidelijke favoriet dit jaar een zogeheten endoscopische camera, oftewel een camera aan een slangetje voor de smartphone of tablet. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk door kleine openingen te kijken bij het klussen.

Vrouwen vragen verder vaak dingen om het huis sfeer mee te geven, zoals geurkaarsen, fotolijstjes of letterborden. „Verder zien we de afgelopen jaren dat zowel mannen als vrouwen verzorgingsproducten vragen, terwijl dat vroeger alleen iets voor vrouwen was.”

We geven met z’n allen dit jaar ook meer uit aan cadeautjes, zo blijkt uit een enquête in opdracht van Lootjestrekken.nl. Gemiddeld geven Nederlanders boven de 18 jaar iets meer dan 113 euro uit aan presentjes, een stijging van 10 procent ten opzichte van vorig jaar.

Zelf spint Lootjestrekken.nl de laatste jaren overigens ook steeds meer garen bij het heerlijk avondje. De site ontstond volgens Kuiper in 2001 puur voor vrienden en familie, maar tikt dit jaar wellicht de 2,5 miljoen gebruikers aan. Daardoor is het ook een geliefde advertentieplek voor webwinkels als bol.com en Coolblue, die sinds 2013 tegen betaling links plaatsen naar hun eigen producten.

„Een bedrijf als bol.com heeft er belang bij mensen in de koopstemming te lokken. Wij kunnen daar commerciële afspraken over maken.”