Beurs: Techstorm VS houdt flink huis op Damrak

De AEX-index eindigde met een dip van 1,6% op 510,48 na eerder op de dag zelfs even onder de 507 punten te zijn gedoken. Met de neiuwe verzwakking komt het intraday dieptepunt in 2018 van begin oktober op 500,5 punten steeds dichter in zicht. De AMX liet een nog treuriger beeld zien en duikelde 2,3% naar 687,46 punten.

Elders in Europa werden de beurzen eveneens omlaag getrokken. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren 1,5% en 1,2%.

Teeuwe Mevissen, econoom bij Rabobank, schrijft de sombere gang van zaken op het Damrak toe aan combinatie van factoren. In de eerste plaats wijst hij er op dat Apple de nervositeit bij beleggers flink heeft aangewakkerd vanwege de zorgen dat het buiten Amerika minder goed gaat bij de smartphonefabrikant met zijn verkopen van iPhones.

Ook zorgenkindje Italië speelde het sentiment volgens Mevissen weer parten. Hij benadrukt dat morgen meer duidelijkheid zal komen vanuit Brussel welke procedure mogelijk wordt opgestart om het Zuid-Europese land te beboeten voor het vasthouden aan het omstreden begrotingsvoorstel.

Verder blijft de onzekerheid over het slagen van het brexit-voorstel boven de markt hangen. Hoewel de Britse premier May nog steeds in het zadel zit, houdt Mevissen er rekening mee dat de politieke onrust voorlopig nog niet voorbij is.

Een andere factor die de markt beheerst, is de getemperde toon bij de Federal Reserve (Fed), stelt Mevissen. „De Fed laat in zijn communicatie doorklinken meer neerwaartse risico’s te zien voor het toekomstige economische klimaat.”

Mevissen gaat er van uit dat de donkere wolken richting het einde van het jaar niet snel zullen verdwijnen. „Alleen positieve verrassingen, zoals Italië die zijn begrotingsvoorstel snel gaat aanpassen of PMI’s die onverwachts omhoog gaan, kunnen het tij keren.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen tuimelde kabelaar Altice Europe 3,8% onder het vorige slot. ArcelorMittal kachelde 4,6% achteruit.

Ook de verzekeraars kregen het zwaar te verduren vanwege de terugtrekkende beweging van de rente op de obligatiemarkten. Voor Aegon werd 5,5% minder betaald, terwijl ASR 4% van de koers zag afbrokkelen. NN Group koerste 2,5% lager.

Chipmachinefabrikant ASML bracht de malaise terug tot een verlies van 1,9%.

Unilever hield nipt de voeten droog na positieve signalen bij het Amerikaanse Campbell Soup en won 0,2%. Signify dikte ook 0,2% aan.

Bij de middelgrote fondsen was het ook huilen met de pet op. Bouwbedrijf BAM belandde met een neergang van 5,6% in de onderste regionen. Takeaway zag 4% van de koers verdampen. Aperam maakte een smak van 5,9%.

Adyen werd nog eens 7,2% teruggeworpen waarmee het verlies in twee weken tijd op ruim een kwart is gekomen na de eerdere teleurstelling dat de betalingsverwerker niet in Europese indices is opgenomen. Volgens Tjerk Westerterp, vermogensbeheerder bij JNVB, was Adyen vanaf de beursgang een enorm gehypt aandeel vanwege de combinatie online en betalen en is het niet verwonderlijk dat de koers fors is afgekomen nadat het bedrijf in september nog meer dan 200% in waarde was gestegen.

Smallcap Lucas Bols werd afgestraft met een aderlating van 8,1% in, in reactie op zijn teleurstellende halfjaarcijfers. Distributeur B&S liep tegen een tik van 6,9% aan. Zijn kwartaalbericht werd maandag nog vrij positief ontvangen. Wessanen lag ook slecht in de markt met een koersdip van 5,8%.

Accell leverde 2,1% in. Grootaandeelhouder Pon heeft zijn belang in de fietsenfabrikant verhoogd naar de beoogde 20%.

Op de lokale markt schoot Envipco 5,9% omhoog. De maker van statiegeldsystemen heeft de winst in de eerste negen maanden fors opgevoerd.

Houtveredelaar Accsys dikte 0,8% aa na de publicatie van zijn kwartaalcijfers.

