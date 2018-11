'Zwakke cijfers bij Lucas Bols'

Volgens KBC viel vooral de omzetontwikkeling tegen, het bedrijfsresultaat was wel beter dan voorzien. Ook positief was dat Lucas Bols een nieuwe vijfjarige kredietfaciliteit heeft afgesloten bij banken, waardoor de jaarlijkse financieringslasten zullen verminderen.

De drankenproducent bleef verder tamelijk somber in zijn vooruitzichten, vindt KBC. De analisten stellen dat dit waarschijnlijk een verdere druk op de marge betekent in de tweede helft van het gebroken boekjaar.

Het aandeel was dinsdagochtend in de vroege handel de grootste daler in de AScX-index aan het Damrak. Lucas Bols noteerde omstreeks 9.30 uur 6,7 procent in de min op 16,05 euro.