Column: De glazenwassersmaffia

Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord maar het blijkt een fenomeen te zijn waar meerdere mensen in Nederland last van hebben. Al googelend vond ik veel gedoe en nieuwsberichten hierover.

De glazenwassersmaffia kan het beste worden omschreven als een ware oorlog tussen kleine glazenwassersbedrijven – vaak ook zzp’ers – die eigen wijken claimen en werkelijk nietsontziend zijn om de concurrent, die een nieuwe wijk probeert te veroveren, een pootje te lichten. Of nog erger: om de treden van zijn ladder onklaar te maken. Of zoutzuur in zijn emmertje water te gooien. Dat soort dingen. Ik heb het dan nog niet eens gehad over het feit dat ze elkaar met gierende banden klem rijden en met messen bedreigen. Een echte maffia dus. Siciliaanse perikelen in de noordelijke Haarlemmermeerse polder!

Bedreigd en geïntimideerd

In mijn appartementencomplex, hebben we een Vereniging van Eigenaren en wij doen nu al een klein jaar een poging om één keer in de maand onze ramen te laten lappen door een goede glazenwasser. We dachten er één gevonden te hebben; die deed goed zijn werk, we waren tevreden, maar hij kwam niet meer terug. Hij was bedreigd en geïntimideerd door een andere ’glazenwasser’ die beweerde dat hij daar niet mocht werken omdat het ’exclusief’ zijn wijk was.

Maar… de bedreigende glazenwasser zit zó vol in zijn agenda, dat wij pas op z’n vroegst op 14 september 2027 aan de beurt zijn. Overigens is het dán nog maar de vraag of wij met zo’n louche figuur zouden willen samenwerken maar ja… de ramen moeten wel gelapt worden. Op 14 september 2027 is de kans immers vrij groot dat de CO2-uitstoot van het nabijgelegen Schiphol onomkeerbaar zit vastgekoekt op en tussen onze kozijnen.

Polen

We hebben in het dorpse netwerk verder geïnformeerd en er zijn ook wel wat niet-geregistreerde Polen actief. Daar hoor je overigens goede verhalen over; het zijn harde werkers, ze zijn hondstrouw, ze komen hun afspraken na en ze verstouwen gemiddeld drie keer zo veel werk in dezelfde tijd dan de veel langzamer werkende Hollanders, die om de haverklap pauzeren. En, ze zijn flink goedkoper. Maar ook de Polen durven het niet meer aan.

Inperking

Kortom… het is niet alleen een ramp voor ons gebouw. Feitelijk hebben we het hier over een gewelddadige inperking van het vrije ondernemerschap van bonafide glazenwassers. Dat vind ik écht heel erg. Stel je toch eens voor dat een collega-communicatieadviseur bij mij een benzinebom naar binnen gooit omdat ik toevallig met zijn klant heb gesproken…

Morgen – woensdag 21 november – zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer. Ik hoop dat alle politieke partijen – van links naar rechts – het vrije ondernemerschap een warm hart toedragen. Want als wijzelf nu de ramen moeten gaan lappen, dan willen we ons veilig voelen. Als ik wankel op een ladder met een sponsje sta te soppen, dan wil ik de glazenwassersmaffia niet de indruk geven dat juist ik de concurrent ben. Waarna ze mij of mijn lieve buren onderuit halen.

Het allerliefst wil ik echter, als consument, gewoon een vrije keuze kunnen maken. Wie stopt de glazenwassersmaffia?