Kunst of filosofie studeren blijft een slecht idee

Een gemiddelde werknemer met een universitair diploma krijgt er in de eerste tien jaar van zijn carrière 79% aan uurloon bij. Maar lang niet iedereen haalt die loongroei. Zo zien letterkundigen hun uurloon met slechts 70% stijgen, en oud-studenten kunst en cultuur met slechts 61%. Het uurloon van een gemiddelde filosoof stijgt in de tien jaar na het diploma met 59%.

Wie in de eerste tien jaar van zijn carrière grote loonsprongen wil maken, kan beter iets gaan studeren in de financiële hoek. Accountants verdienen tien jaar na hun afstuderen al 95% meer dan vlak na hun diploma, het loon van fiscaal economen verdubbelt in die periode zelfs (+101%). De absolute klappers zitten bij oud-studenten finance: die verdienen tien jaar na hun bul 110% meer dan bij hun eerste baan.