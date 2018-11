Is gedeeltelijk ontslag mogelijk?

Ⓒ AFP

De manier waarop onze adviseurs werken is veranderd. Adviesgesprekken verlopen steeds vaker via WhatsApp, chatfuncties en persoonlijke videogesprekken en minder vaak face-to-face op ons kantoor. Reden voor ons om onze openingstijden in te perken. Daardoor hebben we onze receptioniste geen 40 uur per week meer nodig, maar slechts 28 uur. Kunnen wij haar gedeeltelijk ontslaan?