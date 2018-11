Bitcoin daalt steeds verder

In de afgelopen zeven dagen verloor de bitcoin zo’n 30% aan waarde. Eind vorig jaar was de bitcoin nog zo’n 20.000 dollar waard.

Bitcoin cash

Andere munten daalden ook flink. Zo werd een afsplitsing, de bitcoin cash, in een dag tijd bijna gehalveerd. Munten als de XRP, ethereum, stellar, EOS, litecoin, cardano en monero verloren in een etmaal 10 tot 20 procent van hun waarde.

Handelaren en analisten weten nog altijd niet goed wat de oorzaak van de koersdaling is. Mogelijk heeft die te maken met de nieuwe versie van de bitcoin cash, die vorige week zijn debuut maakte. De vrees bestaat dat deze nieuwe gesplitste munt destabiliserend werkt voor andere crypto's.

De bitcoin was in 2017 een hype. De virtuele munt begon het jaar op net geen 1000 dollar. In mei ging de koers door de grens van 2000 dollar en in oktober werden de 5000 en de 6000 dollar geslecht. Eind november vorig jaar ging de bitcoin voor het eerst door de barrière van 10.000 dollar en half december 2017 was de munt heel eventjes meer dan 20.000 dollar waard. Dat is de hoogste stand ooit.

Terugval

Daarna begon de terugval. Rond de kerstdagen vorig jaar was de koers teruggezakt tot ongeveer 13.000 dollar. Half januari dook de koers onder de 10.000 dollar. Sinds de zomer leek de bitcoin juist vrij stabiel, de munt bleef maandenlang tussen de 6000 en 7000 dollar hangen.