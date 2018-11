Pensioenfonds PostNL kiest voor Kempen

Het pensioenfonds van PostNL is verantwoordelijk voor ruim 95.000 deelnemers en heeft een belegd vermogen van circa 8,5 miljard euro. Met ingang van het tweede kwartaal van komend jaar zal Kempen over het totale belegd vermogen adviseren. Eind september is al een start gemaakt met de overgang.

