Jong en oud verbinden met vuur

Familiebedrijf Kalfire is in 1981 tijdens de energiecrisis gestart als dealerbedrijf. „Mijn ouders zochten een houthaard die ze op de centrale verwarming konden aansluiten. Ze vonden er één bij een Belgische importeur. Die verkocht echter alleen aan dealers. En om dealer te worden moesten ze minimaal vijf haarden afnemen. Dat hebben ze gedaan en binnen twee weken hadden ze de andere vier verkocht. Mijn moeder vond het zo leuk dat ze besloot ermee door te gaan.”

Importeur

Vijf jaar later stapte ook vader Van Melick de haardenbusiness in. Niet als dealer, maar al importeur. „Mijn vader was heel creatief en ontwierp zijn eigen haarden die hij vervolgens door fabrikanten liet bouwen. Hij bleef echter importeur. Tot een producent aangaf direct aan klanten te gaan leveren. Op dat moment besefte hij hoe fragiel zijn business was en besloot hij zelf producent te worden.”

Jan de Bouvrie

Het eerste eigen product van Kalfire was een gelhaard waarvoor geen rookkanaal nodig was. „Mijn vader was een samenwerking aangegaan met Jan de Bouvrie. Die liet het product volop in zijn woonprogramma zien en het werd een verkoophit.” Helaas bleken de patenten niet sterk genoeg, waardoor concurrenten met het idee aan de haal gingen. Datzelfde gebeurde met de keramische houtblokken waarbij het lijkt of het vuur echt van het hout komt.

Niettemin blijft het bedrijf innoveren, uiteraard inmiddels wel met sterke patenten. Bij de nieuwste vinding verschijnen er ’echte’ vonken in de gashaard.