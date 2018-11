Belastingdienst zet stop op aftrekken laxeermiddel

De vrouw kocht de laxeermedicatie namelijk zelf bij de drogisterij, in plaats van op voorschrift van een arts. Daarmee gelden de middelen als zelfmedicatie en dat is niet fiscaal aftrekbaar, oordeelt de rechtbank Gelderland.

Volgens de vrouw is het noodzakelijk dat ze de laxeermiddelen neemt: „Als ik geluk heb, kan ik één keer in de drie weken naar de wc.” Maar haar huisarts benadrukt dat hij de middelen niet wil voorschrijven en dat de vrouw aan zelfmedicatie doet. Daarmee is voor de Belastingdienst én voor de rechter de kous af.

De vrouw kan nog in hoger beroep tegen de uitspraak.