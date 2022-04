Premium Financieel

Luchtverkeersleiders hebben meer ’vlieguren’ nodig

Door de coronapandemie heeft Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) te maken met een personeelstekort. Dat zegt topman Michiel van Dorst in gesprek met De Telegraaf. „Een drukke zomer zou ons helpen, want verkeersleiders in opleiding moeten ook uren maken op de luchthaven zoals deze was voor corona. ...