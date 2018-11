Rutte en Koolmees bij pensioenoverleg

Voor het weekend zaten de partijen, inclusief Rutte en Koolmees, nog een marathonsessie uit. Het was al de zoveelste sessie in een lange reeks aan onderhandelingen over een hernieuwing van het pensioenstelsel binnen de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarin zijn vakbonden, werkgeversverenigingen en kroonleden vertegenwoordigd.

Het wordt de vierde keer dat Rutte meedoet aan het slepende overleg over hernieuwing van het pensioenstelsel. Zijn deelname wordt gezien als kans op een doorbraak, maar die bleef tot nu toe uit.

