Campbell Soup ziet verbetering bij soeptak

De totale opbrengsten lagen afgelopen kwartaal met 2,7 miljard dollar ongeveer een kwart hoger dan een jaar eerder. De nettowinst zakte juist van 275 miljoen dollar naar 194 miljoen dollar. Campbell Soup is bezig met het doorvoeren van stevige aanpassingen aan de organisatie. Eerder dit jaar werd bekend dat het bedrijf zijn niet-Amerikaanse activiteiten en de tak die zich bezighoudt met vers voedsel wil verkopen. Met de opbrengst moet de schuldenlast terug worden gebracht.

De beter dan verwachte resultaten zijn een opsteker voor Campbell Soup. Mogelijk geeft dit de onderneming weer wat munitie in haar strijd met de activistische investeerder Third Point. Die vindt dat het bestuur verkeerde keuzes maakt en wil dat het hele bedrijf in de verkoop gaat. Third Point heeft inmiddels al andere aandeelhouders achter zich.