Oudere werkzoekenden bereid salaris in te leveren

Ruim 44% zegt akkoord te gaan met minder loon. Zo’n 27% is niet bereid om salaris in te leveren, terwijl 28% van de ondervraagden het niet weet.

De langdurige werkloosheid onder ouderen vormt nog steeds een hardnekkig probleem. Uit het onderzoek blijkt dat bijna twee derde van de 50-plussers langer dan een jaar zoekt naar werk. Verder geeft 70% van de ondervraagden aan ook te zoeken in een andere sector.

Leeftijd

Van de oudere werkzoekenden geeft 90% aan dat hun leeftijd de grootste hindernis vormt tijdens het solliciteren. Ook de onpersoonlijkheid, mede ingegeven door digitale sollicitatieprocedures, is de ouderen een doorn in het oog.

Op de vraag of de sollicitatievaardigheden aansluiten bij de huidige werkwijze bij het zoeken naar werknemers, antwoordt de helft dat dat niet of onvoldoende het geval is; ongeveer 54% van de ondervraagden heeft geen cursus gevolgd om de sollicitatievaardigheden te verbeteren.

Zoektocht

,,We zien dat driekwart van de ondervraagden vindt dat er veel veranderd is als het gaat om de zoektocht naar werk. De opleidingseisen worden steeds hoger, de P&O-manager steeds onbereikbaarder en de persoonlijke factor wordt gemist. Zo zeggen veel ouderen dat ze vaak niet eens een ontvangstbevestiging krijgen na het sturen van een brief”, zegt Anbo-bestuurder Liane den Haan.

Het persoonlijke netwerk, zoals vrienden, familie, buren, oud-collega’s en oud-werkgevers, wordt goed ingezet. Toch vinden oudere werkzoekenden het lastig om andere netwerken te raadplegen. Ook LinkedIn wordt nauwelijks ingezet; driekwart van de ondervraagden maakt niet of nauwelijks gebruik van dit netwerk. ,,Het is buitengewoon belangrijk dat mensen beter begeleid worden bij het solliciteren”, aldus Den Haan.