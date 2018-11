Greenyard gebukt onder extreme zomer en listeriabacterie

Het Belgische Greenyard, dat eigenaar is van Bakker Barendrecht en groente levert aan onder andere Albert Heijn, Coöp en Emté, zag in de eerste helft van het gebroken boekjaar dat eindigt op 30 september zijn omzet met 3,6% dalen tot €1,98 miljard. Het bedrijfsresultaat voor belasting zonder eenmalige kosten (Rebitda) daalde maar liefst 39,9% tot €41,2 miljoen.

Greenyard wijt de daling van het bedrijfsresultaat aan de enorm droge zomer en aan concurrentiedruk. Het groente- en fruitbedrijf verwacht dat door de nieuwe partnerstrategie de winstgevendheid komende maanden verbeterd, waarbij er nauwer wordt samengewerkt met de winkelbedrijven.

Doden en zieken

De slechte resultaten komen overeen met de winstwaarschuwing die Greenyard in augustus gaf. Het concern heeft het afgelopen halfjaar behoorlijk voor de kiezen gekregen.

De vondst van de listeriabacterie heeft Greenyard €22,6 miljoen gekost, waarvan €3,5 miljoen aan een terugroepactie en vernietiging van diepvriesgroente. Greenyard verwacht dat de totale kosten van de affaire uit gaan komen op €28 miljoen, dat is €2 miljoen lager dan eerder geraamd.

In juli kwam het Europees voedselagentschap EFSA met de mededeling dat het onderzoek deed naar het verband tussen negen doden in Europa aan listeria en de geleverde groente van Greenyard. Naast die doden waren er nog eens 47 zieken. Uiteindelijk moest een diepvriesgroentefabriek van Greenyard in Hongarije enige tijd sluiten en verloor Greenyard bijna eenderde van zijn beurswaarde.

Groei

Toch is Greenyard optimistisch voor de nabije toekomst. ,,Onze resultaten weerspiegelen de zware concurrentie en moeilijk marktomstadigheden”, zegt Hein Deprez, ceo van Greenyard. ,,Consolidatie in deze markten zet druk op alle leveranciers om hun producten af te zetten, zelfs aan lagere prijzen. We zien nu echter al goede voorbeelden van onze strategie en stabiele groei bij de retailers alsook bij Greenyard.” Greenyard gaat voor de komende periode dan ook uit dat er weer groei wordt gerealiseerd.