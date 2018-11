Weer stevige verliezen op Wall Street

De Dow-Jonesindex noteerde halverwege de handelsdag een min van 2 procent op 24.515 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 1,7 procent tot 2645 punten en technologiegraadmeter Nasdaq ging 1,6 procent omlaag tot 6918 punten.

Apple verloor meer dan 4 procent, net als op maandag. Het aandeel Apple staat al langere tijd zwaar onder druk door zorgen over een tegenvallende vraag naar iPhones. Ten opzichte van de piek eerder dit jaar is Apple al ruim een vijfde van zijn beurswaarde kwijt. Chipbedrijf Nvidia wist wat te herstellen van de zeer zware verliezen in de voorgaande handelsdagen met een plus van 2,8 procent.

Olie

De olieprijzen gingen dinsdag sterk omlaag, waarbij de prijzen het laagste niveau van dit jaar bereikten. Een vat Amerikaanse olie zakte 7,5 procent tot 52,93 dollar en Brentolie werd 7,2 procent goedkoper op 62,01 dollar per vat.

De grote Amerikaanse olie- en gasconcerns ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips leverden tot 4 procent aan beurswaarde in. Oliedienstverleners als Schlumberger, Halliburton en Transocean moesten tot 8 procent prijsgeven.

Soep

Beleggers kregen ook nog wat bedrijfsresultaten te verwerken, waaronder van winkelketen Target (min 11,3 procent), warenhuisbedrijf Kohl's (min 9,4 procent), levensmiddelenproducent Campbell Soup (plus 5,2 procent), elektronicaverkoper Best Buy (plus 1,5 procent) en doe-het-zelfketen Lowe's (min 5 procent).

Ook voor L Brands, het bedrijf achter de lingerie van Victoria's Secret, was er aandacht na kwartaalcijfers. Met name de winst van het bedrijf viel lager uit dan waar kenners op hadden gerekend. Het aandeel L Brands werd daarop meer dan 14 procent lager gezet.

De euro was 1,1364 dollar waard, tegen 1,1390 dollar bij het einde van de beurshandel in Europa.