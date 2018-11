Accountantsorganisaties gaan op de schop

Minister Wopke Hoekstra (financiën) geeft aan dat de Commissie Toekomst Accountancysector gaat onderzoeken hoe de kwaliteit van wettelijke controles door accountants kan worden verbeterd. „Een goed functionerende accoutancysector is van groot belang voor de maatschappij”, zegt de minister. „Investeerders, beleggers en toezichthouders moeten er van op aan kunnen dat het oordeel van een accountant deugdelijk is.”

Hoewel Hoekstra de commissie nog moet samenstellen, benadrukt hij de onafhankelijkheid die de leden tot de sector moeten koesteren. De commissie mag onder geen beding een slager zijn die zijn eigen vlees keurt.

Buitenlander

De vereniging van institutionele beleggers Eumedion, die onder andere pensioenfondsen vertegenwoordigt, juicht de commissie toe. „De kwaliteit van van accountantsverklaringen op een duurzaam hoger niveau te brengen, is te belangrijker om aan de accountancysector zelf over te laten, zeker gelet op de vrij defensieve houding van de sector zelf”, zegt Eumedion-directeur Rients Abma.

Volgens beleggersvereniging VEB ontkomt de accountancy niet aan een structuurverandering. VEB-directeur Paul Koster benadrukt echter wel dat die wijziging moet passen binnen de internationale context waarbinnen de grote accountantskantoren opereren. „Ik zou het dan ook geen gek idee vinden om de commissie door een buitenlander te laten leiden. Die kan eventuele maatregelen binnen de internationale context plaatsen en een buitenlander heeft de afstand tot de sector. Het is erg belangrijk dat de voorzitter een volledig onafhankelijk iemand is die helemaal los staat van de sector.”

Discussie

Marco van der Vegte, voorzitter de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA) ziet de commissie vooral als ’katalysator’ om tot een brede gedragen visie te komen. Hij erkent dat de manier waarop de accountancy is, kwetsbaarheden met zich mee kan brengen. De NBA-voorzitter rept echter nog niet van structuurveranderingen. „Wij zijn voorstander van een zo breed mogelijke maatschappelijke maatschappelijke discussie over de toekomst van het accountantsberoep.”

De accountantssector ligt al jaren hevig onder vuur, omdat de boekencontrole ondermaats is. Toezichthouder AFM meent dat verbeteringen nodig zijn, omdat zonder veranderingen in de structuur van de organisaties de waakhond geen aanwijzing heeft dat de boekhoudcontrole werkelijk verbetert.

Marktfalen

„Om echt toekomstbestendig te worden is verder onderzoek nodig naar de onderliggende kwetsbaarheden in de structuur van de sector”, zegt AFM-bestuurder Gerben Everts. Basis voor het instellen van de adviescommissie door het kabinet is een rapport over de kwetsbaarheden dat de AFM eveneens woensdagochtend presenteert.

De AFM ontdekt verschillende bronnen die marktfalen kunnen veroorzaken. Zo is het aan de vraagzijde voor gebruikers van accountantscontroles zoals beleggers moeilijk om de kwaliteit van de wettelijke controle te beoordelen, laat staan te vergelijken. Daardoor kan er vanuit de vraagzijde geen disciplinerende werking uitgaan. De Raad van Commissarissen binnen bedrijven zijn vaak weer niet onafhankelijk genoeg om de accountant kritisch te ondervragen.

Verschillende belangen

Daarnaast kan het verdienmodel de kwaliteit van de accountantscontrole negatief beïnvloeden. De accountantsorganisatie wordt aangesteld en betaald door de onderneming die hij controleert. Hierdoor kunnen volgens de AFM sprake zijn van belangenverstrengeling die een kritisch oordeel van de accountant in de weg staan.

Ook het jarenlang omhelsde partnermodel stelt de AFM ter discussie. Accountant partners vervullen gelijktijdig de rollen van beroepsbeoefenaar, eigenaar en ondernemers. Hierdoor worden verschillende belangen gediend en lopen publiek en commercieel belang dwars door elkaar heen.

Loonlijst

Het bedrijfsmodel zelf maakt de accountantscontrole kwetsbaar. Hoewel in Nederland de advies- en controlefunctie wettelijk gescheiden zijn, bieden de grote accountantsorganisaties wel beide diensten aan. Hoekstra wil ook laten onderzoeken dat accoutantsorganisaties alleen nog mogen controleren. Feitelijk komt dat erop neer dat zogeheten organisaties van openbaar belang (OOB-organisaties) als EY, PwC, KPMG en Deloitte zich moeten opsplitsen in verschillende bedrijven.

De AFM noemt in het rapport tien alternatieve structuren die de kwaliteit van de accountantscontrole mogelijk kan verbeteren. Dat gaat over het inruilen van het partnermodel voor een corporate model, waarbij de partners gewoon op de loonlijst komen tot de keuze voor de controlerend accountant niet overlaten aan de onderneming, maar aan de belegger en zelfs een strikte scheiding van controle en advies, waardoor de