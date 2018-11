Klaas Knot voorgedragen als hoogste baas van FSB

Haagse ingewijden bevestigen berichtgeving van de Financial Times daarover.

Een termijn voor het voorzitterschap hoort eigenlijk zes jaar te duren. Het Britse zakendagblad meldt dat er nu echter is besloten om eerst drie jaar lang de Amerikaanse Randal Quarles de hoogste baas van de FSB te maken. In die periode is Knot vice-voorzitter en daarna is Knot drie jaar aan de beurt als hoogste baas. Zo wordt de termijn gelijk over Europa en de VS verdeeld.

De twee continenten liggen overhoop op dit dossier omdat de regering van Trump veel minder regels voor de financiële sector wil. Naar verluidt kan Knot zijn werk bij de FSB combineren met zijn werk bij DNB.

De FSB is een in 2009 opgericht samenwerkingsverband van de financiële autoriteiten van ruim twintig landen, met als doel om regels voor en het toezicht op de financiële sector te coördineren.