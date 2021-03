Oud-topman bij landsadvocaat Pels Rijcken sluisde miljoenen weg

Dit blijkt uit onderzoek van de fiscale opsporingsdienst FIOD en de ‘witwaspolitie’ van de Financial Intelligence Unit (FIU).

Beschamend

Het prestigieuze advocaten- en notariskantoor Pels Rijcken kwam dinsdag zelf met een verklaring over de miljoenenfraude die door hun toenmalige bestuursvoorzitter gepleegd is, en stelt daarin ‘geschokt te zijn door het gedrag van notaris Oranje’ en noemt het bovendien ‘beschamend’.

Afgelopen november pleegde Oranje zelfmoord, enkele weken nadat het Openbaar Ministerie gemeld had een strafrechtelijk onderzoek tegen hem in te stellen.

Miljoenen zoek

Volgens het kantoor heeft de voormalige topman nooit uitleg heeft willen geven over zijn beweegredenen. Oranje zou in de afgelopen tien jaar grote bedragen ’in drie dossiers’ via omwegen van de derdengeldrekening van Pels Rijcken naar privérekeningen hebben gesluisd. Hij gebruikte hierbij een eigen stichting. Het advocatenkantoor meldt dat hij de overboekingen ’door geraffineerd frauduleus handelen, waaronder valse documenten, een regulier voorkomen gegeven waardoor dit bij kantoor en bij de rechthebbenden op de gelden onopgemerkt is gebleven’.

De verdwenen miljoenen zijn nog altijd zoek. Het tekort is door het advocatenkantoor aangezuiverd en zal binnenkort aan de gedupeerde klanten geretourneerd worden.

Aangifte

In september werd het advocatenkantoor door het Openbaar Ministerie geïnformeerd over de fraudezaak. Oranje is toen direct de toegang tot het kantoor ontzegd. Ook werd hij door Pels Rijcken geschorst en is er door het kantoor aangifte tegen hem gedaan. Met de nabestaanden vindt momenteel overleg plaats over vergoeding van de door Pels Rijcken geleden schade.

Het Financieele Dagblad meldt dat justitieminister Ferd Grapperhaus in september door Pels Rijcken is ingelicht over het schandaal. Hij heeft vervolgens advocatenkantoor Houthoff gevraagd om de notariële werkzaamheden die Pels Rijcken voor het Rijk heeft uitgevoerd tegen het licht te houden. Daarbij zijn geen misstanden naar boven gekomen.