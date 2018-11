Nikkei eindigt met klein verlies

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot uiteindelijk 0,4 procent in de min op 21.507,54 punten. Eerder op de dag zakte de Japanse hoofdindex al tot het laagste niveau in drie weken. De Japanse oliebedrijven Japan Petroleum Exploration, JXTG en Inpex verloren tot 3,3 procent.

Nissan toonde wat herstel en klom 0,4 procent. De automaker verloor dinsdag 5,5 procent na de arrestatie van Carlos Ghosn, de topman van het Frans-Japanse samenwerkingsverband Renault-Nissan-Mitsubishi die wordt verdacht van onder meer belastingfraude. Mitsubishi daalde 1 procent.

De Kospi

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,3 procent lager en de beurs in Shanghai klom 0,1 procent. De Kospi in Seoul verloor 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde met een verlies van 0,5 procent. De Australische olieconcerns Santos en Beach Energy raakten respectievelijk 4,4 procent en een kleine 11 procent kwijt.