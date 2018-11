Baas Euronext wil meer techbedrijven op beurs

,,Als we niet zelf over onze toekomst beslissen, doen anderen dat voor ons'', zegt Boujnah in een interview met Het Financieele Dagblad. ,,Is dit een continent dat technologieën gebruikt die door anderen zijn bedacht en ontworpen? Of wil Europa een plek zijn waar zelf wordt geproduceerd?''

De beursman benadrukt dat hij zeker niet tegen globalisering is. ,,Maar ik zie dat een bedrijf als Uber heel anders nadenkt over regelgeving en risico dan wij hier in Europa doen.''

Terughoudend

Er moet volgens Boujnah nog wel wat veranderen. Bedrijven als het Zweedse Spotify en diverse Nederlandse biotechbedrijven kiezen nu vaak voor een notering in New York. ,,Europese investeerders hebben minder kennis en affiniteit met techbedrijven dan de Amerikaanse. Institutionele beleggers zijn terughoudend om in dat soort bedrijven te beleggen. Ik zou dat graag anders zien.''