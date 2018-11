Twee miljardste betaling met iDEAL

Op welke exacte datum iDEAL de grens van 2 miljard betalingen heeft doorbroken, is volgens eigenaar Currence moeilijk vast te stellen door de grote stroom transacties. Wel is zeker dat de mijlpaal in november is gehaald.

Of iDEAL in de toekomst in het huidige groeitempo kan blijven volhouden, blijft volgens Currence onzeker. Een nieuwe richtlijn geeft burgers binnenkort de mogelijkheid meer bankgegevens met externe dienstverleners te delen, waardoor er volgens een woordvoerder ook nieuwe concurrenten voor iDEAL bij kunnen komen.

Volgens de zegsman is iDEAL op dit moment populair doordat vooraf wordt gecheckt of verkopers die de onlinebetalingen ontvangen wel te vertrouwen zijn. Daarnaast is de toename van de afgelopen jaren te danken aan betaalverzoeken door consumenten onderling via apps die met de betaaldienst werken zoals Tikkie.