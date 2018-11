'Damrak opent voorzichtig hoger'

Op het Damrak zal het aandeel Ahold Delhaize mogelijk bewegen op een advieswijziging. Kepler Cheuvreux verhoogde de aanbeveling van het Nederlands-Belgische supermarktconcern naar kopen.

In Parijs blijft Renault in de schijnwerpers staan. Het Franse autoconcern neemt nog geen definitief afscheid van de gearresteerde topman Carlos Ghosn. Wel is operationeel directeur Thierry Bolloré benoemd tot tijdelijk vicetopman om de taken van Ghosn waar te nemen. Eerder werd door ingewijden nog gemeld dat Ghosn zou worden vervangen door Bolloré.

ThyssenKrupp

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar ThyssenKrupp. Het Duitse staalconcern is na twee winstalarmen op rij nu weer voorzichtig optimistisch over de toekomst. Het bedrijf rekent in het nieuwe boekjaar op een stijging van de winst, ondanks kosten die gemaakt zullen worden voor de opsplitsing in een staalbedrijf en een onderneming met industriële activiteiten.

De meeste beursgraadmeters in het Verre Oosten lieten woensdag kleine verliezen zien. De Nikkei-index in Tokio sloot 0,4 procent in de min en in Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,1 procent hoger.

Stevige verliezen

De Europese beurzen sloten dinsdag met stevige verliezen. De AEX-index leverde 1,6 procent in tot 510,48 punten en de MidKap zakte 2,3 procent tot 687,46 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt raakten tot 1,6 procent kwijt. Ook Wall Street kreeg rake klappen. De Dow-Jonesindex eindigde 2,2 procent lager op 24.465,64 punten en leverde daarmee de jaarwinst in. De brede S&P 500 zakte 1,8 procent en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,7 procent.

De euro noteerde vrijwel onveranderd op 1,1392 dollar. De olieprijzen veerden wat op na de duikeling van ruim 6 procent een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 54,20 dollar. Brentolie steeg 1,2 procent in prijs tot 63,26 dollar per vat.