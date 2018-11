’Renault-topman verzweeg huis in Amsterdam’

Bij de jachthavens in Amsterdam-Zuid ligt op een schiereiland een bescheiden kantoor van de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi, waarvan Ghosn tevens topman is. De Frans-Japanse autogroep, goed voor jaarlijks bijna 11 miljoen voertuigen, is hier om fiscale redenen gevestigd.

Gearresteerd

Ghosn (64) werd maandag in Japan gearresteerd. Justitie verwijt hem dat hij over een periode van vijf jaar omgerekend €39 miljoen aan inkomsten heeft verzwegen. Dat is ongeveer net zo veel als het bedrag dat hij wél meldde.

Daarnaast heeft Ghosn zich volgens Nissan aan misbruik van bedrijfsgelden schuldig gemaakt. Zo meldde de Japanse televisiezender NHK dinsdag dat Nissan ’enorme bedragen’ betaalde voor huizen voor Ghosn in Amsterdam, Rio de Janeiro, Beiroet en Parijs, zonder dat daar een zakelijke reden voor was. Volgens de zender betaalde Ghosn niets voor de panden.

Familievakanties

NHK stelde verder dat Ghosn vanuit het Nederlandse kantoor 100 miljoen yen (€780.000) zou hebben ontvangen, zonder dat hij deze inkomsten rapporteerde. Ook liet hij Nissan naar verluidt opdraaien voor honderdduizenden euro’s aan kosten voor familievakanties.

Bij Renault wordt Ghosn niet op straat gezet, maar wel op tijdelijke basis vervangen door operationeel directeur Thierry Bolloré.