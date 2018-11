Column: Aandeel Shell koopwaardig?

Al zeer geruime tijd is er sprake van een positieve ondertoon op het Royal Dutch Shell-speelveld. We moeten terug naar april 2016 toen de koers boven de gemiddelde lijn (de 55 SMA ) brak om een nieuwe uptrend te starten. Toen noteerde de koers circa 19,50. Sindsdien is de koers niet meer onder de SMA geweest, al was er een aantal keer wel sprake van een penibele situatie waarbij de body van de candle aan de SMA lijn kleefde. Ik noem dit dan ook een kleefcandle, ofwel een overlevingscandle voor de bulls, een reddingsboei om nog net binnen de uptrend te blijven. In het verleden is gebleken dat een dergelijke kleefcandle de opstap was naar een nieuwe opgaande beweging om daarmee de trend intact te laten.

Druk op de SMA lijn

Na de recente top op afgerond 30,50 volgde een lagere top op 29,87, hetgeen een verzwakking van de uptrend behelst. Er volgde dan ook een grillige correctie richting de gemiddelde lijn die ook nu weer dienst moet doen als dynamische trendlijn. En zie, deze week de beruchte kleefcandle in de maak. De zwarte body hangt aan de gemiddelde lijn, de bulls bungelen aan de lijn rond 27,00. Er zijn nog wel wat berentikjes onder 27,00, maar het gaat er om of de body eind deze week op of zelfs al boven de SMA lijn ligt om daarmee zicht te houden op hogere niveaus.

Voorwaardelijke koopkans

Steun op de SMA lijn is een keiharde voorwaarde om uit te kunnen kijken naar hernieuwde koopkansen binnen de trend. Anders gedefinieerd, er mag bodemvorming worden verwacht op de gemiddelde lijn om daarmee de trend intact te laten. Dat is immers het uitgangspunt in technische analyse land, het in stand houden van de trend, niet het breken er van. Dus het is nu zaak dat de bulls zich gaan realiseren dat ze in actie moeten komen. Komende week een witte candle boven 27,00 zal de eerste indicatie zijn waaruit blijkt dat de trend nieuw leven kan worden ingeblazen. Een bullenrit naar de eerder genoemde toppen behoort dan tot de mogelijkheden. „Fingers crossed for the bulls…” zou ik zeggen.

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

