Beursverslag: Damrak toont fors herstel

De AEX-index sloot 1,3% hoger op 517,3 punten. De Midkap steeg 1,7% naar 698,8 punten.

De beurzen in Frankfurt (+1,7%), Parijs (+1%) en Londen (+1,4%) koersten eveneens in het groen.

Op Wall Street koerste de Dow Jonesindex 0,5% hoger, nadat er dinsdag 2,2% af ging.

Eerder deze week kreeg de AEX-index door een sombere beursstemming de grens van 500 punten in het vizier. Het was in maart 2017 voor het laatst dat de index onder de 500 punten dook.

Het sentiment werd woensdag gesteund door hoop over een oplossing voor de Italiaanse begroting, nu Italië open lijkt te staan voor een compromis.

„Je ziet wat opluchting ontstaan, we zakken niet verder door”, constateerde Stan Westerterp van vermogensbeheerder JNVB. Hij zag ook ’technische’ redenen voor het herstel. „We hebben dagenlang verkopen gehad. Dan kom je op het punt dat iedereen die wilde verkopen inmiddels wel uitverkocht is. Dat wil niet zeggen dat als er echt slecht nieuws komt, je er niet weer doorheen zakt.”

Westerterp wees erop dat we een verkorte beursweek hebben omdat Wall Street donderdag dicht is en vrijdag slechts een halve dag open gaat, vanwege Thanksgiving. „In Europa zie je meestal geen grote uitslagen als de VS dicht is”, aldus Westerterp.

In de AEX was ASML de grootste stijger met een winst van 2,9%. De chipmachinefabrikant herstelde daarmee iets van het stevige verlies van de afgelopen dagen door de negatieve stemming in de technologiesector.

Ook chemieconcern DSM (+2%), medisch mulitnational Philips (+2,1) en staalconcern Arcelor (+1,9%) zaten vooraan.

Shell kreeg er 1,9% bij, dankzij een opleving van de olieprijzen.

Ahold Delhaize won 0,8%. Het veelgeprezen supermarktconcern kreeg een koopadvies van vermogensbeheerder Kepler Cheuvreux met een koersdoel van €25,40.

De verzekeraars ASR (-1%) en Aegon (-0,2%) waren bij de hekkensluiters in de AEX.

De Midkap werd aangevoerd door flitshandelaar Flow Traders (+4,1%), die profiteerde van een koopadvies van zakenbank UBS.

Luchtvaartconcern Air France KLM (+3,6%) deed eveneens goede zaken.

Het lokaal genoteerde Tie Kinetix liet weten in het afgelopen boekjaar zwarte cijfers te hebben geschreven. De nettowinst kwam uit op €184.000 tegen een verlies van €2,5 miljoen een jaar eerder. Het aandeel Tie Kinetix stond onveranderd.

Value8 mocht 3,1% bijschrijven. 3L Capital, de houdstermaatschappij van topman Peter Paul de Vries, breidde zijn belang in de investeringsmaatschappij licht uit.