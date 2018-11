'Hightech groeit sneller dan rest van economie'

Nederland profiteerde niet helemaal van de groei. Fabrikanten hebben veel onderdelen niet in Nederland gekocht, maar in het buitenland. Ze bestelden spullen bijvoorbeeld in Oost-Europa, waar de lonen lager liggen. De inkoop in het buitenland steeg met 154 procent, de inkoop in Nederland met 74 procent. Maar ING denkt dat dit gaat veranderen. ,,Specifieke kennis'' die Nederland wel heeft en andere landen misschien niet, wordt belangrijker dan lage loonkosten. En dan kan Nederland wel concurreren met lagelonenlanden.

ING noemt de chipmachines van ASML en de MRI-scanners van Philips als voorbeelden van Nederlandse succesverhalen. En de vooruitzichten zijn goed, zeggen de kenners van de bank.